Blackout senza preavviso e strade lasciate dissestate: “Il Comune di Serdiana non può più tollerare i continui distacchi di energia elettrica che stanno colpendo il territorio senza un’adeguata comunicazione preventiva”.

L’affissione di qualche volantino sui pali o gli avvisi inviati ai soli cittadini che utilizzano l’App IO non costituiscono strumenti idonei a garantire un’informazione seria,

completa ed efficace, soprattutto nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni scolastiche, che meritano ben altro livello di attenzione e programmazione. Negli ultimi giorni si sono verificati ripetuti blackout che hanno di fatto paralizzato servizi pubblici essenziali, compromettendo il regolare funzionamento degli uffici comunali e delle attività scolastiche, con gravi disagi per cittadini, famiglie e personale.

“Non è accettabile che interruzioni così impattanti avvengano senza un preavviso formale, chiaro e tempestivo. Ancora più grave è l’assenza di qualsiasi misura per garantire la continuità dei servizi pubblici: scuole e uffici non possono essere lasciati al buio da un momento all’altro” spiega il Comune.

A rendere la situazione ancora più critica è lo stato in cui vengono lasciate le strade al termine degli interventi sulla rete elettrica: ripristini parziali, dissesti e condizioni che rappresentano un concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini. “Non si tratta solo di disagi, ma di rispetto verso una comunità. Non è pensabile intervenire sul territorio senza poi ripristinarlo in condizioni di sicurezza”.

L’Amministrazione comunale chiede con urgenza: comunicazioni preventive formali, puntuali e verificabili; una programmazione degli interventi che eviti disservizi nelle ore e nei luoghi più sensibili; il ripristino immediato e a regola d’arte delle strade interessate; soluzioni concrete per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali.

In assenza di risposte rapide e adeguate, il Comune attiverà ogni azione necessaria a tutela dei cittadini e del territorio.