È stato eseguito in queste ore dal dottor Demontis l’esame autoptico sulla ginecologa Stefania Cosmi, ritrovata stvza vita nella sua sito nelle campagne di Geremeas. sul corpo dell’amata dottoressa, scomparsa a soli 45 anni, non è stato trovato alcun segno di violenza e la salma è già stata restituita alla famiglia.

L’ospedale di Is Mirrionis ha annullato gli eventi pubblici previsti nei prossimi giorni: “Con immenso dispiacere vi comunichiamo che i festeggiamenti per la festa della mamma prevista per il giorno 18/05/2025 sono rinviati a data da destinarsi”, si legge nella nota. “Tutta la famiglia di ‘Nascere al Santissima Trinità’ sta vivendo il grande lutto per la prematura perdita della dottoressa Stefania Cosmi, nostro medico stimato e adorato da tutti. Sicuri che rispetterete il nostro dolore, vi informeremo quando saremo pronti ad abbracciarci ancora, più forte che mai. Anche la conferenza di reparto prevista per l’08/05/2025 alle ore 18:30 in via Piero della Francesca è annullata”.