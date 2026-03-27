È stato convalidato l’arresto di un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, fermato dai carabinieri per aver violato le misure cautelari a cui era sottoposto. Il giudice, al termine dell’udienza per direttissima, ha disposto anche la concessione dei termini a difesa.

L’uomo era stato arrestato in flagranza dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena durante un controllo sul territorio. I carabinieri erano intervenuti nell’abitazione dei genitori del 43enne, dove lo hanno sorpreso nonostante fosse destinatario di un provvedimento che gli vietava sia l’avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese sia la permanenza nel comune di Quartu.

Accertata la violazione, i militari lo hanno bloccato e accompagnato in caserma per le formalità di rito. Successivamente è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della comparizione davanti al giudice, che ha confermato l’arresto.