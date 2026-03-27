Deve scontare una pena residua di nove mesi e dieci giorni di reclusione il 41enne raggiunto da un ordine di carcerazione eseguito dai carabinieri della stazione locale, su disposizione dell’Ufficio esecuzioni penali della procura di Cagliari.

L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato presso la propria abitazione nel centro cittadino. Il provvedimento scaturisce da una condanna definitiva per reati contro il patrimonio. Dopo essere stato accompagnato in caserma per le formalità di rito, il 41enne è stato sottoposto al regime di detenzione domiciliare, misura che sconterà nella sua abitazione, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nell’attività ordinaria di controllo del territorio e nell’esecuzione dei provvedimenti giudiziari, finalizzata a garantire il rispetto delle sentenze e la tutela della sicurezza pubblica.