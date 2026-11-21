CULTURA NEL PIATTO

Sogliola alla mugnaia: un classico da ritrovare

Che fine hanno fatto le sogliole? È una domanda che mi pongo leggendo i menù. Non sono scomparse, naturalmente, ma nella mia percezione hanno perso quella visibilità che le rendeva una presenza familiare nella cucina di casa e nella ristorazione. Eppure la loro carne delicata merita ancora un posto a tavola.

Oggi le ripropongo alla mugnaia, preparazione della tradizione francese: à la meunière, cioè “alla maniera della mugnaia”, richiama la farina con cui si vela il pesce prima della cottura nel burro. Completano il piatto limone e prezzemolo.

Una curiosità: fu proprio una sogliola alla mugnaia, assaggiata durante il suo primo pasto in Francia nel novembre 1948, a segnare l’incontro di Julia Child con la cucina francese.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

4 sogliole pulite e spellate, per circa 600 g complessivi di polpa edibile

60 g di burro

40 g di farina, dei quali circa 30 g effettivamente trattenuti dal pesce

1 limone

Prezzemolo fresco

Sale e pepe

PREPARAZIONE

Asciugate accuratamente le sogliole. Passatele nella farina soltanto al momento di cuocerle, scuotendole per eliminare l’eccesso: deve rimanere un velo sottile.

Fate sciogliere 40 g di burro in una padella ampia. Quando comincia a spumeggiare, adagiatevi le sogliole e cuocetele a fuoco medio per circa 3–4 minuti per lato, secondo lo spessore. Giratele delicatamente con una paletta larga. Se necessario, procedete in due riprese, dividendo il burro.

Trasferite il pesce su un piatto caldo. Aggiungete in padella il burro rimasto e lasciatelo diventare appena dorato, senza bruciarlo. Spegnete il fuoco, unite due cucchiai di succo di limone e il prezzemolo tritato. Regolate di sale e pepe e versate il fondo sulle sogliole.

Servite subito: la carne deve restare umida e tenera, sotto una doratura leggera.

VALORI NUTRIZIONALI INDICATIVI PER PORZIONE

Senza contorno

Energia: circa 255 kcal

Proteine: 26 g

Carboidrati: 6 g

di cui zuccheri: 0,5 g

Grassi: 14 g

di cui saturi: 8 g

di cui insaturi: circa 5 g

Fibre: 0,3 g

Colesterolo: circa 110 mg

Stima riferita a 150 g di polpa cruda per persona, considerando tutto il burro e il fondo consumati. I valori variano secondo dimensione del pesce e farina effettivamente utilizzata.

Raffaella Aschieri | Menutrix

Cultura alimentare e progettazione menù