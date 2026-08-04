Proteste a suon di post, sui social fioccano le segnalazioni e le reazioni non mancano: incetta di like e commenti, a migliaia, forte segnale che chi è il benvenuto nell’isola del mare e del sole debba anche ricambiare, con l’educazione.

“Era da un po’ di tempo che non utilizzavo il traghetto come trasporto, mi sono accorto che tra cani che fanno i loro bisogni in giro, rifiuti in ogni angolo e mozziconi di sigarette in ogni dove è davvero una cosa imbarazzante” spiega O.G. “Questi non sono civili. Ma questi padri di famiglia già all’alba in piedi con la loro sigaretta che poi butteranno a terra, cosa pensano di insegnare ai loro figli?

Soprattutto quando poi la butteranno in spiaggia. Si spera nelle nuove generazioni ma l’esempio deve arrivare dagli adulti”.

E in mare non va meglio: “Non avete affittato anche il diritto di fare quello che vi pare. Se noleggiate un gommone, non diventate automaticamente comandanti di nave. Se venite in vacanza con l’auto non siete piloti di Formula 1. E il fatto che abbiate pagato una vacanza non vi rende padroni di strade, spiagge e mare” scrive E.S. da Golfo Aranci.

“Qui la gente vive tutto l’anno. Sulle stesse strade dove fate sorpassi assurdi, correte come se foste in pista e fate inversioni a U come se foste da soli.

E in mare sfrecciate a tutta velocità, sfiorando bagnanti e altre imbarcazioni, convinti che il mare sia un parco giochi.

No. Il Codice della Strada vale anche in Sardegna. E anche il mare ha le sue regole.

Le vacanze non danno il diritto di essere arroganti, maleducati o irresponsabili.

Venite, godetevi una delle isole più belle del mondo, ma lasciate a casa arroganza, maleducazione e quel senso di impunità che sembra comparire appena scendete dal traghetto.

Perché ricordatevi una cosa: non sempre troverete persone tolleranti e comprensive disposte a sopportare tutto. Prima o poi l’arroganza presenta il conto, e potrebbe non piacervi”.