Ha accostato il suo furgoncino vicino a una batteria di cassonetti, nella parte alta del quartiere del Monte Rosello. È sceso e ha scaricato una grossa quantità di rifiuti, riempiendo i contenitori pubblici e gettando il resto per terra. Tutto questo alle 8 del mattino di qualche giorno fa. Ma l’azione non è passata inosservata agli occhi di un cittadino che ha avuto la prontezza di fotografare tutto e prendere il numero di targa, consegnato poco dopo agli agenti di Polizia locale di Sassari. Questi hanno avviato e chiuso le indagini in breve tempo, individuando sia il mezzo sia il conducente. La sanzione è pesante, in base al recente decreto “Terra dei Fuochi”: una sanzione pecuniaria di mille euro e il fermo amministrativo (ritiro del libretto di circolazione) per 30 giorni.

Ormai da qualche tempo, dopo numerose azioni di sensibilizzazione che proseguono parallelamente, sono aumentati i controlli in città contro comportamenti che ledono il decoro urbano e le cui conseguenze ricadono sulle tasche di tutti. A ciò si aggiunge la crescente attenzione da parte delle persone virtuose che sempre meno accettano queste situazioni e decidono di essere parte attiva del cambiamento. Così è stato per questo cittadino che, invece di voltarsi dall’altra parte, ha documentato tutto minuziosamente per poi rivolgersi alle autorità competenti.

Per Sassari è la prima volta che si applica la sanzione del fermo amministrativo per illeciti ambientali. Una possibilità prevista dal decreto “Terra dei Fuochi” del 2025 che ha introdotto una stretta severa contro l’abbandono dei rifiuti. Se una persona abbandona rifiuti urbani (per esempio accanto ai cassonetti) usando un veicolo a motore, scatta una sanzione amministrativa da mille a 3mila euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del mezzo per un mese.

La stessa norma prevede i controlli con telecamere: la Polizia locale può multare in modo differito tramite la videosorveglianza comunale.

Lo stesso decreto ha introdotto la sanzione della sospensione della patente di guida da 1 a 8 mesi per chi abbandona o trasporta rifiuti illegalmente usando un veicolo a motore. La durata varia in base alla gravità e alla tipologia dei rifiuti.

Sul posto erano presenti anche due operatori della ditta che cura il servizio di raccolta dei rifiuti che sono stati ascoltati dalla Polizia locale come persone informate. In poco tempo l’area è stata completamente ripulita e resa di nuovo decorosa e fruibile per la popolazione.