L’abbraccio silenzioso e illuminato dalle fiaccole alla famiglia di Maria Dolores Cannas: “Qui a Sinnai non sarete mai soli”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un fiume di semplici cittadini, tra loro anche qualche parente di Maria Dolores Cannas, la sindaca Barbara Pusceddu e padr Gabriele Biccai, si sono ritrovati per le strade di Sinnai, dopo un rapido tam tam tra social e messaggini via cellulare, per mostrare piena vicinanza e solidarietà alla famiglia della 57enne uccisa dal figlio, Andrea Tidu. Una processione silenziosa e illuminata da tante fiaccole, sino all’abitazione teatro della tragedia. E Lello Tidu, la figlia e le sorelle della vittima hanno ringraziato, affacciandosi per qualche secondo alle finestre e al balcone. In circa 150 hanno deciso che fosse giusto far capire ai familiari della Cannas, distrutti dal dolore, che non saranno mai soli. La sindaca ha confermato il lutto cittadino per domani, mercoledì 19 giugno, giorno del funerale della casalinga.

Intanto, le indagini vanno avanti, ormai direttamente in tribunale: il 27enne, rinchiuso a Uta, sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. E papà Lello e la sorella di Andrea hanno confermato, al loro legale, i cambi di umore e le improvvise sfuriate alle quali, nell’ultimo periodo, li aveva abituati il ragazzo.