Emergenza caldo, la grande svolta del Ctm: Rodin annuncia nuove assunzioni e bus diesel.

Il Presidente Rodin: “Le risorse umane sono il valore aggiunto della nostra azienda, continuiamo a investire per rafforzare l’organico e garantire il servizio”.

É in corso l’assunzione, attingendo dalle graduatorie vigenti, di personale da destinare alla manutenzione dei mezzi, a conferma dell’impegno costante dell’azienda nel rafforzare l’organico e garantire standard di efficienza e sicurezza del parco veicolare.

“Le risorse umane rappresentano il valore aggiunto della nostra azienda” – dichiara il Presidente di CTM, Fabrizio Rodin. “Per questo continuiamo a investire con attenzione e continuità sul personale, in tutte le sue componenti, convinti che anche dalle persone passa la qualità del servizio che offriamo alla città.”

Il presidente rende inoltre noto che, essendo terminate le graduatorie precedenti, nei prossimi giorni prenderà il via una nuova selezione per conducenti.

“In un momento in cui questa figura professionale è sempre più difficile da reperire, vogliamo lanciare un messaggio chiaro: CTM è un’azienda pubblica solida e sicura, che investe sulle proprie persone perché sono il vero valore aggiunto dell’azienda” – aggiunge Rodin.

I conducenti che entreranno a far parte di CTM troveranno un orario di lavoro organizzato su turni di 6 ore e 30 minuti medi al giorno, oltre a un trattamento che va oltre quanto previsto dal CCNL Autoferrotranvieri, grazie ad un premio aziendale e un sistema di welfare.

“Ci auguriamo che siano in tanti, in particolare tra le donne e i giovani, a cogliere questa opportunità e a scegliere di costruire il proprio futuro professionale con noi, in un’azienda che guarda avanti senza mai perdere di vista le persone che ne fanno parte” – conclude Rodin.

Tutti i dettagli della selezione saranno pubblicati sul sito istituzionale di CTM S.p.A. e sui canali social aziendali non appena il bando sarà ufficialmente pubblicato.

Casteddu Online ha chiesto al Presidente Rodin quali sono le novità in programma data l’emergenza caldo di quadri giorni che ha provocato qualche disagio alla flotta degli autobus elettrici.

CTM S.p.A., per far fronte alle criticità dei mezzi elettrici, i quali entrano in protezione termica al superamento di determinate soglie di temperatura, ha disposto l’impiego di mezzi diesel a supporto del servizio, così da garantire la massima regolarità possibile in questa fase di caldo intenso.

“Nei due giorni di tregua in cui non abbiamo superato i 40 gradi, il servizio è stato regolare” – fa presente il Presidente Rodin. “Questo conferma che la nostra organizzazione, integrata dai mezzi diesel, è in grado di rispondere efficacemente non appena le condizioni climatiche lo consentano. Nonostante sia un periodo di ferie stiamo tutti lavorando per garantire il servizio e ringrazio tutto il personale impegnato in questi giorni difficili per tutti. Purtroppo- conclude – le previsioni meteo non sono positive. Pare che sia in arrivo un’altra ondata di caldo eccezionale.”