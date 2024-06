Scintille da una presa, il fuoco avvolge il primo piano di una casa a Monastir: marito e moglie salvi all’ultimo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Paura a Monastir, in una casa a tre piani in via San Giovanni 5, a poche strade di distanza dalla Statale 131. Un incendio è scoppiato, molto probabilmente da una presa difettosa e, dopo avere divorato un’intera veranda, ha colpito anche il primo piano dell’abitazione con dentro due persone. Le squadre dei vigili del fuoco di Cagliari, giunte sul posto con una autopompa ed una autobotte, hanno provveduto al soccorso degli occupanti della casa e all’estinzione delle fiamme che avevano coinvolto anche una camera da letto, evitando la propagazione al piano superiore ed alle strutture limitrofe. Uno dei due occupanti dell’abitazione, un uomo di 59 anni, é stato trasportato all’ospedale Brotzu, dal personale medico del 118, in codice giallo per le ustioni agli arti inferiori.

Le operazioni si sono protratte per circa due ore. Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco ed a quello sanitario, anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.