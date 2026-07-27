La Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stata celebrata stamattina nel tratto di spiaggia quartese tra lo stabilimento Altamarea e quello dei Vigili del Fuoco con un’iniziativa volta alla promozione della sicurezza in mare. Dedicata a bambini, famiglie e cittadini, è stata organizzata da Comune di Quartu Sant’Elena, Protezione Civile della Regione Sardegna e Guardia Costiera, con il coinvolgimento di Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e delle principali federazioni e associazioni impegnate nel salvamento acquatico, tra cui FIN, FIPSAS, FISA, Med-Sea, SICS-UCSA e Società Nazionale di Salvamento.

“È la seconda volta che ospitiamo questa manifestazione e per questo vorrei ringraziare tutti coloro i quali hanno collaborato alla realizzazione – ha dichiarato il Sindaco Graziano Milia – che durante il suo intervento, ha anche espresso cordoglio e vicinanza ai vigili del fuoco per la scomparsa nei giorni scorsi di Pietro Isola, il soccorritore quartese che ha perso la vita durante un’esercitazione -. Il mare è qualcosa di splendido ed è per noi una grande ricchezza, ma è una risorsa che va affrontata con la giusta prudenza, una risorsa che dobbiamo anche temere, perché nasconde anche pericoli. Per questo quando andiamo in acqua dobbiamo stare sempre attenti, seguendo tutte le prescrizioni. Queste iniziative permettono appunto di lavorare sulla sensibilizzazione”.

Oltre al Primo Cittadino di Quartu erano presenti e sono intervenuti Mauro Merella, Direttore Generale della Protezione civile regionale, Danilo Russo, Presidente del Comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto, il Capitano di Fregata Andrea Fioravanti, capo reparto operativo della Direzione Marittima di Cagliari, Marcello Demartis, in rappresentanza del Comando dei Vigili del Fuoco, Vittorino Erriu, Presidente del comitato territoriale della Croce Rossa di Cagliari, Maurizio Basciu, Presidente dell’Unità Cinofila di Salvamento a Mare

La mattinata di sensibilizzazione sulla prevenzione e sulla cultura del salvamento si è svolta in un vero e proprio ‘Villaggio della prevenzione’, installato per l’occasione con gazebi tematici, materiale esplicativo e attrezzature d’ordinanza. Ed è proprio qui che i partecipanti hanno avuto modo di entrare a contatto con i protagonisti della sicurezza in mare e dove hanno potuto apprendere le principali regole della sicurezza in acqua attraverso attività pratiche, laboratori ed esercitazioni.

Tra i momenti più significativi della manifestazione anche l’esercitazione congiunta di Search and Rescue (SAR), coordinata dalla Guardia Costiera, che ha visto impegnati in acqua mezzi navali, personale specializzato e operatori del sistema di soccorso per una vera e propria simulazione di emergenza in mare, con l’ausilio dei volontari dell’unità cinofila salvamento a mare, a testimonianza dell’efficacia della cooperazione tra le diverse componenti del sistema di protezione e soccorso.

E per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione e sulla cultura del salvamento grande spazio è stato dedicato anche alla tutela dell’ambiente marino, attraverso il gazebo Bandiera Blu, dove, con la partecipazione dei Blue Flight, sono state illustrati progetti e attività in corso per il recupero delle reti fantasma, nonché le buone pratiche per la salvaguardia degli ecosistemi costieri.