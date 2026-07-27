Un giorno triste per la comunità che si appresta ad accompagnare il giovane uomo verso il suo ultimo viaggio: un lutto inaccettabile per una vita spezzata improvvisamente e senza motivo all’alba di sangue del 23 luglio.

Il funerale si svolgerà a Santo Stefano.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire esattamente la dinamica dei fatti.

Pintus ha prima sparato alla moglie, che lotta ancora in ospedale, per poi dirigersi a casa del fratello e premere nuovamente il grilletto: diversi colpi di pistola al torace e per Andrea non c’è stato niente da fare.