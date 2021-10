La Sardegna mette ko il virus meglio di tutte le altre regioni: ha l’Rt più basso d’Italia

La Sardegna registra l’indice Rt, ovvero il parametro di trasmissibilità del virus, più basso d’Italia: 0,57 contro una media nazionale di 0,83. Continuano a calare i ricoveri, sia quelli in area medica, all’8%, che quelli in terapia intensiva, dove la percentuale di occupazione si attesta al 5%, in calo di un punto percentuale rispetto all’ultima rilevazione. Sotto controllo i contagi, anche se negli ultimi giorni sono in leggera risalita: ieri 67, con una vittima, mentre il giorno precedente i morti erano stati cinque.

Per quanto riguarda il resto d’Italia, l’indice Rt in Italia registra il valore 0,83, a fronte dello 0,82 della scorsa settimana. E’ quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e ministero della Salute sull’epidemia da Covid-19 all’esame della cabina di regia. In diminuzione l’incidenza settimanale a livello nazionale ora a 37 casi per 100mila abitanti (la scorsa settimana era a 45). Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in lieve diminuzione al 4,6% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce al 5,5%.

Una sola Regione, il Lazio, risulta classificata a rischio moderato, a rischio basso tutte lee altre.