Volotea fuori dai giochi: non ha i requisiti per gestire la continuità aerea in Sardegna

Volotea è fuori dai giochi: non gestirà la continuità territoriale della Sardegna. L’assessorato regionale dei Trasporti ha infatti valutato che la documentazione presentata dalla low cost spagnola per ciascuna delle 6 rotte previste nella procedura di emergenza per l’assegnazione del servizio di continuità territoriale aerea è risultata carente nelle dichiarazioni. Questa carenza, fanno sapere gli uffici, è considerata insanabile. Si procederà ora alla verifica dei requisiti dichiarati dall’altro concorrente, Ita, la nuova compagnia nata dalle ceneri di alitalia, per garantire il trasporto aereo nei 7 mesi da metà ottobre a metà maggio.