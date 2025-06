È l’anticiclone africano ad avvolgere l’isola e lo farà ancora per diversi giorni: nelle ore principali della giornata il termometro è destinato a schizzare all’insù, impossibile trovare refrigerio, nemmeno al mare le condizioni sono favorevoli sia per le persone che per gli animali. A FuntanaBau, la spiaggia animal friendly di Gonnesa, giovedì alle 13,50 la colonnina rossa ha sfiorato 44 gradi. Tutti a casa, troppi i rischi per la salute, e per tutto il pomeriggio la postazione è rimasta chiusa.

Il Ministero della Salute, con un nuovo bollettino, ha prolungato fino alla giornata di domenica 29 giugno 2025 il livello 1 di Allerta per gli effetti sulla salute delle ondate di calore.

Il codice di allerta di livello 1, caratterizzato dal colore Giallo, è scattato per le temperature che si prevede vadano dai 25°C ai 33°C, con una temperature percepita che arriverà a 35°C.