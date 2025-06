Momenti di paura questa sera in via Parigi a Selargius. Una squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta alle 21:00 circa per l’incendio di un’autovettura in sosta all’interno di un box auto di un’abitazione privata. Le fiamme, che si sono propagate dal veicolo, hanno coinvolto la copertura esterna.

I Vigili del fuoco, utilizzando tre automezzi, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, evitando che l’incendio coinvolgesse l’abitazione adiacente. Fortunatamente nessuna persona risulta coinvolta.

Sono già stati avviati gli accertamenti per stabilire le probabili cause che possono aver scaturito l’incendio.