“Era un grande ragazzo amico degli amici”, “un gigante buono andato via troppo presto”: la notizia della sua dipartita aveva scosso profondamente chi conosceva Sergio come una doccia fredda, gelida, inaspettata. Nei cuori di chi aveva condiviso con Fadda momenti di vita mai è stato dimenticato e, attraverso i social, è stata diffusa l’idea di far incidere il suo ritratto su una parete. Tanti sono già i murales, e non solo in città, dedicati a chi non c’è più, un simbolo forte, indelebile che raffigura l’eterna presenza di uno spirito che continua a vivere attraverso l’affetto e i ricordi. E anche per Fadda l’idea è questa: “Se lo merita” scrive chi ha lanciato l’iniziativa del progetto.