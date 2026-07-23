CULTURA NEL PIATTO

Pomodori ripieni di riso. Leggeri e freschi

Valori nutrizionali a porzione

320 kcal • Proteine 10,56 g • Carboidrati 43,04 g • Grassi 12,96 g

Ingredienti (1 porzione)

Pomodori maturi 160 g

Riso 50 g

Parmigiano 15 g

Olio extravergine di oliva 5 g

Prezzemolo

Basilico

Aglio fresco

Preparazione

Tagliare la calotta superiore dei pomodori, svuotarli delicatamente, salarli all’interno e lasciarli capovolti per far perdere l’acqua di vegetazione. Lessare il riso molto al dente, scolarlo e unirlo alla polpa dei pomodori tritata, al parmigiano, alle erbe aromatiche e all’olio extravergine d’oliva. Riempire i pomodori con il composto e cuocere in forno per circa 30 minuti, fino a quando saranno morbidi e leggermente dorati.

La storia

I pomodori ripieni di riso sono uno dei grandi classici della cucina romana ed estiva italiana. Comparsi tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, rappresentano perfettamente la tradizione contadina del non sprecare nulla: la polpa del pomodoro veniva utilizzata per insaporire il riso, trasformando pochi ingredienti in un piatto completo.

La ricetta è diventata un simbolo delle estati italiane perché può essere gustata sia calda sia fredda. Ancora oggi, nelle trattorie del Lazio e nelle case di molte famiglie, viene spesso accompagnata dalle immancabili patate cotte nella stessa teglia, che assorbono il profumo del pomodoro e dell’olio.

È la dimostrazione di come la cucina italiana sappia trasformare ingredienti semplici in un piatto ricco di gusto, equilibrio nutrizionale e memoria, dove ogni ricetta racconta la storia di un territorio e delle persone che lo hanno abitato.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma