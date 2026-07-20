Cultura nel Piatto

Pollo con peperoni

Valori nutrizionali (1 porzione)

288,54 kcal • Proteine: 29,40 g • Grassi: 12,32 g • Carboidrati: 13,86 g

Ingredienti

140 g di pollo (sovracosce)

40 g di peperoni rossi

5 g di olio extravergine di oliva

210 g di brodo vegetale

Peperoncino q.b.

Preparazione

Disporre il pollo in una casseruola con i peperoni rossi tagliati a listarelle, il brodo vegetale e un pizzico di peperoncino. Cuocere a fuoco dolce fino a quando il liquido si sarà in parte ristretto e il pollo risulterà tenero e leggermente dorato. Terminare con l’olio extravergine di oliva a crudo o negli ultimi minuti di cottura.

Un po’ di storia

Il pollo con i peperoni è uno dei grandi classici della cucina italiana, particolarmente diffuso nel Centro Italia e nel Lazio, dove è protagonista del tradizionale pranzo di Ferragosto. È un piatto nato dalla cucina domestica e contadina: pochi ingredienti, facilmente reperibili, capaci di trasformarsi in una preparazione ricca di profumi e di gusto. I peperoni, arrivati in Europa dalle Americhe nel XVI secolo, si sono integrati perfettamente nella tradizione mediterranea fino a diventare un simbolo dell’estate italiana.

Un piatto semplice, equilibrato e nutriente, che dimostra come la buona cucina italiana sappia valorizzare ingredienti comuni senza rinunciare al piacere della tavola.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma