Cultura nel Piatto

Insalatona Greca

dal gusto sardo

Valori nutrizionali (1 porzione)

471 kcal • Proteine: 23,16 g • Carboidrati: 11,28 g • Lipidi: 37,32 g

Ingredienti

Lattuga 120 g

Feta 120 g

Pomodori 70 g

Peperoni rossi 60 g

Cetrioli 35 g

Cipolla 25 g

Olive nere 25 g

Olio extravergine di oliva 5 g

Succo di limone 5 g

Origano

Pepe nero

Sale fino

Preparazione

Lavare accuratamente tutte le verdure. Tagliare la lattuga, i pomodori, i cetrioli, i peperoni e la cipolla a pezzetti regolari. Unire le olive nere e la feta tagliata a cubi. Condire con olio extravergine di oliva, succo di limone, origano, una macinata di pepe nero e un pizzico di sale. Mescolare delicatamente e servire subito.

Lo sapevi?

La feta è uno dei formaggi simbolo della Grecia, ma pochi sanno che la Sardegna è profondamente legata alla sua produzione. L’isola è tra i maggiori territori europei vocati all’allevamento ovino e alcune aziende sarde producono anche Feta DOP nel rispetto del disciplinare europeo, utilizzando latte ovino proveniente dalla Grecia e tecniche di lavorazione rigorosamente controllate.

È un legame che racconta la storia di due grandi isole del Mediterraneo, accomunate dalla cultura pastorale e da una tradizione casearia millenaria. Portare in tavola un’Insalata Greca significa quindi celebrare non solo la cucina ellenica, ma anche l’eccellenza casearia che unisce Grecia e Sardegna.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma