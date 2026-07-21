Cultura nel Piatto
Insalatona Greca
dal gusto sardo
Valori nutrizionali (1 porzione)
471 kcal • Proteine: 23,16 g • Carboidrati: 11,28 g • Lipidi: 37,32 g
Ingredienti
Lattuga 120 g
Feta 120 g
Pomodori 70 g
Peperoni rossi 60 g
Cetrioli 35 g
Cipolla 25 g
Olive nere 25 g
Olio extravergine di oliva 5 g
Succo di limone 5 g
Origano
Pepe nero
Sale fino
Preparazione
Lavare accuratamente tutte le verdure. Tagliare la lattuga, i pomodori, i cetrioli, i peperoni e la cipolla a pezzetti regolari. Unire le olive nere e la feta tagliata a cubi. Condire con olio extravergine di oliva, succo di limone, origano, una macinata di pepe nero e un pizzico di sale. Mescolare delicatamente e servire subito.
Lo sapevi?
La feta è uno dei formaggi simbolo della Grecia, ma pochi sanno che la Sardegna è profondamente legata alla sua produzione. L’isola è tra i maggiori territori europei vocati all’allevamento ovino e alcune aziende sarde producono anche Feta DOP nel rispetto del disciplinare europeo, utilizzando latte ovino proveniente dalla Grecia e tecniche di lavorazione rigorosamente controllate.
È un legame che racconta la storia di due grandi isole del Mediterraneo, accomunate dalla cultura pastorale e da una tradizione casearia millenaria. Portare in tavola un’Insalata Greca significa quindi celebrare non solo la cucina ellenica, ma anche l’eccellenza casearia che unisce Grecia e Sardegna.
A cura di Raffaella Aschieri
Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma