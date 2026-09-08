Cultura nel piatto

Spaghetti con gamberi rosa, zucchine e vino bianco

Un primo piatto di mare delicato, profumato e molto italiano, dove la dolcezza dei gamberi incontra quella delle zucchine e viene alleggerita dalla nota aromatica del vino bianco.

Valori nutrizionali indicativi per porzione

Circa 460 kcal

Proteine: circa 24 g

Carboidrati: circa 61 g

Grassi: circa 13 g

Fibre: circa 4 g

Ingredienti per 4 persone

320 g di spaghetti

300 g di gamberi rosa già puliti

2 zucchine medie

1 spicchio d’aglio

40 ml di vino bianco secco

30 g di olio extravergine d’oliva

prezzemolo fresco

sale

pepe

poco peperoncino, facoltativo

Preparazione

Lavare le zucchine e tagliarle a rondelle sottili o a mezze lune.

In una padella capiente scaldare l’olio con lo spicchio d’aglio. Aggiungere le zucchine e cuocerle a fuoco vivace per qualche minuto, mantenendole morbide ma ancora consistenti.

Unire i gamberi e farli saltare brevemente. Sfumare con il vino bianco e lasciare evaporare l’alcol.

Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua salata e scolarli al dente, conservando un po’ della loro acqua di cottura.

Trasferire la pasta nella padella e mantecare per uno o due minuti con il condimento, aggiungendo poca acqua di cottura per creare una salsa lucida e ben legata.

Terminare con abbondante prezzemolo fresco tritato, pepe e, se piace, una punta di peperoncino.

Cultura e tradizione

Quello di gamberi e zucchine è un abbinamento relativamente moderno rispetto ai grandi primi storici della cucina regionale italiana, ma è ormai diventato un classico della cucina mediterranea contemporanea.

Funziona perché mette insieme due dolcezze differenti: quella marina e leggermente sapida del gambero e quella vegetale della zucchina. Il vino bianco aggiunge acidità e profumo, mentre il prezzemolo riporta immediatamente il piatto alla tradizione dei primi di pesce italiani.

Il segreto è soprattutto uno: non cuocere troppo i gamberi. Devono restare morbidi, succosi e rosati. Anche le zucchine non dovrebbero disfarsi completamente: qualche pezzo ben riconoscibile rende il piatto più bello e più piacevole al palato.

È un primo perfetto anche per settembre: ancora fresco e luminoso, ma abbastanza strutturato da accompagnare il passaggio verso la fine dell’estate.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista