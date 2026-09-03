Cultura nel piatto

Peperoni ripieni alla mediterranea

Valori nutrizionali indicativi per porzione

Circa 390 kcal

Proteine: 25 g

Carboidrati: 27 g

Grassi: 21 g

Fibre: circa 5 g

Ingredienti per 4 persone.

4 peperoni medi, circa 800 g

300 g carne macinata di manzo

100 g pane raffermo

1 uovo

40 g parmigiano grattugiato

150 g pomodori maturi o polpa di pomodoro

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo q.b.

25 g olio extravergine d’oliva

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Lavate i peperoni, divideteli a metà nel senso della lunghezza ed eliminate semi e filamenti. Ammorbidite il pane con poca acqua, strizzatelo e mescolatelo con la carne macinata, l’uovo, il parmigiano, il prezzemolo e l’aglio tritati. Aggiungete parte del pomodoro, salate e pepate.

Riempite generosamente i peperoni e sistemateli in una pirofila leggermente unta. Distribuite sopra il pomodoro rimasto e un filo d’olio. Cuocete in forno a 190 °C per circa 40–45 minuti, finché i peperoni saranno morbidi e il ripieno ben dorato.

I peperoni ripieni appartengono a quella cucina domestica italiana che trasformava pochi ingredienti disponibili in un piatto completo. Ogni regione e ogni famiglia ne conserva una propria versione: con carne, pane, riso, tonno o formaggi. È una ricetta in cui il peperone non è semplicemente un contorno, ma diventa il vero recipiente del pasto.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista