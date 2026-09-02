CULTURA NEL PIATTO –

Braciola di maiale impanata al forno

La braciola di maiale impanata al forno è una preparazione semplice e saporita, molto vicina alla cucina domestica del Sud Italia e in particolare alla tradizione siciliana. La panatura, profumata con il rosmarino e resa croccante dall’olio extravergine d’oliva, permette di ottenere un secondo piatto gustoso senza ricorrere alla frittura.

Ingredienti per 4 persone

4 braciole di maiale da circa 150 g ciascuna

80 g di pangrattato

30 g di olio extravergine d’oliva

rosmarino fresco tritato

sale

pepe, facoltativo

Preparazione

Mescolare il pangrattato con il rosmarino fresco tritato, un pizzico di sale e, se gradito, poco pepe.

Spennellare le braciole di maiale con parte dell’olio extravergine d’oliva, quindi passarle nel pangrattato aromatizzato, premendo leggermente con le mani affinché la panatura aderisca bene su tutta la superficie.

Disporre le braciole su una teglia rivestita con carta da forno e distribuire sulla superficie l’olio rimasto.

Cuocere in forno preriscaldato a 190 °C per circa 20-25 minuti, girando le braciole a metà cottura. Negli ultimi minuti è possibile utilizzare il grill per rendere la panatura più dorata e croccante.

Servire calde, accompagnate da verdure, insalata o patate.

Valori nutrizionali indicativi per 1 braciola

Energia: circa 400 kcal

Proteine: circa 35 g

Carboidrati: circa 15 g

di cui zuccheri: circa 1 g

Grassi: circa 22 g

di cui grassi saturi: circa 6 g

Fibre: circa 1 g

Sale: circa 0,8 g

I valori possono variare in base al taglio della braciola, alla presenza dell’osso e alla quantità effettiva di olio e panatura utilizzata.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista