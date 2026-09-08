Si chiude giovedì 10 settembre, con un appuntamento musicale di grande prestigio, la seconda edizione del Quartu Cultura Festival, la rassegna firmata dalla Fondazione Quartu Cultura che, nella suggestiva cornice del Parco Naturale Regionale MolentargiusSaline, ha riunito musica, teatro e danza in un cartellone di respiro nazionale, affidato ad artisti e interpreti di primo piano.

Dopo Caterina Murino, Giancarlo Giannini, Raphael Gualazzi e i poeti della danza Riva & Repele, i riflettori si accendono, alle ore 21,su Karima, una delle voci più autorevoli e riconoscibili della scena musicale italiana, accompagnata da Dado Moroni, pianista jazz di fama internazionale. Un duo d’eccezione per un vibrante itinerario musicale attraverso alcune delle pagine più celebri e amate del Novecento. Una scelta che chiude il Festival nel segno della musica e dell’emozione, affidando a due grandi interpreti il compito di accompagnare il pubblico nell’ultima tappa di questa seconda edizione.

Cantante dalla vocalità profonda, calda e ricca di sfumature, Karima ha costruito negli anni un percorso artistico solido e personale, attraversando con naturalezza jazz, soul, pop e black music. La sua voce, potente ma allo stesso tempo capace di grande delicatezza, si distingue per una straordinaria intensità interpretativa e per la capacità di restituire a ogni brano una dimensione intima e personale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti artisti e musicisti italiani e internazionali, consolidando una cifra stilistica inconfondibile.

Al suo fianco, Dado Moroni, tra i più apprezzati pianisti jazz italiani sulla scena internazionale. Musicista di straordinario talento e raffinata sensibilità, Moroni ha collaborato con alcune delle più grandi personalità della storia del jazz, tra cui Clark Terry, Wynton Marsalis e Ray Brown. Il suo pianismo, caratterizzato da virtuosismo, swing ed eleganza, lascia spazio all’ascolto e all’interazione, trasformando ogni esecuzione in un dialogo musicale vivo e imprevedibile.

È proprio nel dialogo tra voce e pianoforte che prende forma il cuore del concerto: un incontro senza sovrastrutture, dove la forza interpretativa di Karima si intreccia con la sensibilità jazzistica di Moroni. Un viaggio nella grande canzone del Novecento, tra melodie conosciute e nuove sfumature, capace di attraversare generi e generazioni con uno sguardo contemporaneo, senza mai perdere il legame con la tradizione.

Il concerto di Karima e Dado Moroni rappresenta così il gran finale di un’edizione del Quartu Cultura Festival che ha registrato diversi sold out e una partecipazione calorosa e attenta da parte del pubblico. Un risultato che conferma la vocazione della Fondazione Quartu Cultura, organizzatrice della manifestazione, a costruire un progetto culturale capace di mettere in dialogo artisti, linguaggi e sensibilità differenti, trasformando il Parco di Molentargius in un luogo di incontro, ascolto e condivisione.

Presenta la giornalista Francesca Figus.

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