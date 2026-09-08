Dopo lunghe sofferenze è venuta a mancare

Irene Gregna

Ne danno il doloroso annuncio i figli Efisio, Leonardo con Anna Maria, Francesco con Gabriella e le nipoti Elisabetta e Alessandra, i parenti tutti.

Un particolare e sentito ringraziamento vada alla Dott.ssa Arena, ai Dott. Bertocchi e Aureli e agli infermieri che l’hanno seguita nel lungo periodo di sofferenza, con dedizione e umanità: Michela, Sara, Cristina e Andrea, inoltre un ringraziamento particolare alla Sig.ra Shirru per esserci stata vicino.

I funerali avranno luogo mercoledì 9 settembre alle ore 16.00 presso la chiesa del S.S. Crocifisso.