Cultura nel piatto
Sformato gratinato di fagiolini e patate
Valori nutrizionali indicativi per porzione
Circa 310 kcal
Proteine: 11 g
Carboidrati: 43 g
Grassi: 11 g
Fibre: 6 g
Un piatto semplice, morbido e rassicurante, nato dall’incontro tra due ingredienti della cucina domestica italiana: patate e fagiolini. La consistenza ricorda quella di una purea rustica, mentre la gratinatura in forno regala una superficie croccante e dorata.
È una preparazione perfetta anche per utilizzare verdure già lessate e trasformarle in un secondo piatto vegetariano saporito.
Ingredienti per 4 persone
600 g di patate
350 g di fagiolini
1 uovo
80 ml di latte
50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
25 g di pangrattato
20 g di olio extravergine d’oliva
noce moscata
sale
pepe
Preparazione
Pelare le patate, tagliarle a pezzi e lessarle in acqua leggermente salata fino a quando saranno morbide.
Pulire i fagiolini eliminando le estremità e lessarli separatamente, lasciandoli leggermente consistenti. Scolarli molto bene e tagliarli a pezzetti.
Schiacciare le patate ancora calde fino a ottenere una purea piuttosto soda.
Unire l’uovo, il latte, circa 35 g di Parmigiano, una parte dell’olio extravergine d’oliva, sale, pepe e una leggera grattugiata di noce moscata.
Incorporare infine i fagiolini senza frullarli: devono rimanere visibili all’interno dello sformato.
Ungere leggermente una pirofila da forno e distribuire il composto formando uno strato uniforme.
Mescolare il pangrattato con il Parmigiano rimasto e distribuirlo sulla superficie. Terminare con un filo d’olio extravergine d’oliva.
Cuocere in forno già caldo a 200 °C per circa 25-30 minuti.
Negli ultimi minuti utilizzare la funzione grill, fino a ottenere una superficie intensamente dorata e croccante.
Lasciare riposare lo sformato per circa 10 minuti prima di tagliarlo: sarà più facile ottenere porzioni compatte lasciando comunque l’interno morbido.
Cultura nel piatto
Patate, verdure, uova, formaggio e pangrattato appartengono a quella cucina familiare che ha sempre saputo trasformare ingredienti semplici in pietanze complete.
Gli sformati permettevano inoltre di recuperare patate o verdure già cotte, evitando sprechi e creando un piatto completamente diverso il giorno successivo.
Ed è forse proprio questo il loro fascino: sotto una crosta dorata e croccante si nasconde una cucina essenziale, economica e profondamente domestica.
Quando anche una patata e una manciata di fagiolini possono diventare qualcosa di speciale.