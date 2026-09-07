Cultura nel piatto

Sformato gratinato di fagiolini e patate

Valori nutrizionali indicativi per porzione

Circa 310 kcal

Proteine: 11 g

Carboidrati: 43 g

Grassi: 11 g

Fibre: 6 g

Un piatto semplice, morbido e rassicurante, nato dall’incontro tra due ingredienti della cucina domestica italiana: patate e fagiolini. La consistenza ricorda quella di una purea rustica, mentre la gratinatura in forno regala una superficie croccante e dorata.

È una preparazione perfetta anche per utilizzare verdure già lessate e trasformarle in un secondo piatto vegetariano saporito.

Ingredienti per 4 persone

600 g di patate

350 g di fagiolini

1 uovo

80 ml di latte

50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

25 g di pangrattato

20 g di olio extravergine d’oliva

noce moscata

sale

pepe

Preparazione

Pelare le patate, tagliarle a pezzi e lessarle in acqua leggermente salata fino a quando saranno morbide.

Pulire i fagiolini eliminando le estremità e lessarli separatamente, lasciandoli leggermente consistenti. Scolarli molto bene e tagliarli a pezzetti.

Schiacciare le patate ancora calde fino a ottenere una purea piuttosto soda.

Unire l’uovo, il latte, circa 35 g di Parmigiano, una parte dell’olio extravergine d’oliva, sale, pepe e una leggera grattugiata di noce moscata.

Incorporare infine i fagiolini senza frullarli: devono rimanere visibili all’interno dello sformato.

Ungere leggermente una pirofila da forno e distribuire il composto formando uno strato uniforme.

Mescolare il pangrattato con il Parmigiano rimasto e distribuirlo sulla superficie. Terminare con un filo d’olio extravergine d’oliva.

Cuocere in forno già caldo a 200 °C per circa 25-30 minuti.

Negli ultimi minuti utilizzare la funzione grill, fino a ottenere una superficie intensamente dorata e croccante.

Lasciare riposare lo sformato per circa 10 minuti prima di tagliarlo: sarà più facile ottenere porzioni compatte lasciando comunque l’interno morbido.

Cultura nel piatto

Patate, verdure, uova, formaggio e pangrattato appartengono a quella cucina familiare che ha sempre saputo trasformare ingredienti semplici in pietanze complete.

Gli sformati permettevano inoltre di recuperare patate o verdure già cotte, evitando sprechi e creando un piatto completamente diverso il giorno successivo.

Ed è forse proprio questo il loro fascino: sotto una crosta dorata e croccante si nasconde una cucina essenziale, economica e profondamente domestica.

Quando anche una patata e una manciata di fagiolini possono diventare qualcosa di speciale.