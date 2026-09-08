Area cani, giochi per bambini e campo di calcio chiusi da oltre due settimane a Barracca Manna, nel tratto verde tra via Fellini e via delle Felci, a causa della presenza di vespe. A denunciare la situazione è il consigliere comunale di Alleanza Sardegna Roberto Mura, che ha presentato un’interrogazione urgente al sindaco e all’assessore competente chiedendo tempi certi per la messa in sicurezza e la riapertura degli spazi.

Secondo le segnalazioni raccolte da Mura, la presenza degli insetti non sarebbe stata ancora eliminata e si sarebbero verificati anche casi di persone e animali domestici punti. “Non basta chiudere un’area pubblica e appendere un cartello – attacca il consigliere –. Il Comune deve risolvere il problema in tempi rapidi e soprattutto dire ai cittadini quando potranno tornare a utilizzare questi spazi in sicurezza”.

Mura chiede inoltre di chiarire l’efficacia degli interventi già effettuati. “Se dopo settimane il problema è ancora presente, significa che qualcosa non ha funzionato”, sottolinea, riferendo di sopralluoghi che, secondo quanto segnalato dai residenti, non avrebbero consentito di verificare adeguatamente tutti i possibili punti di nidificazione, compresi immobili abbandonati e aree difficilmente accessibili.

Nel mirino anche la comunicazione del Comune. Nell’avviso affisso nell’area si fa riferimento alla riapertura “al termine dell’intervento”, senza indicare una scadenza. “I cittadini non possono essere lasciati nell’incertezza”, sostiene Mura, che nell’interrogazione chiede di conoscere il numero degli interventi eseguiti, i risultati ottenuti, l’eventuale individuazione dei nidi, la specie degli insetti e gli enti coinvolti nelle operazioni.

Il consigliere sollecita infine una data precisa per la riapertura delle aree cani, dello spazio giochi e del campo di calcio. “Barracca Manna ha già bisogno di più servizi e di maggiore attenzione. Non possiamo permettere che anche gli spazi esistenti vengano sottratti ai residenti per settimane”, conclude Mura, chiedendo al Comune un intervento risolutivo per restituire il prima possibile le aree al quartiere.