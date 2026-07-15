Cultura nel piatto

Melanzane ripiene di carne succulente ma leggere.

Valori nutrizionali (1 porzione) 395 kcal – Proteine 27 g – Carboidrati 15 g – Grassi 24 g

Ingredienti per 4 persone

2 melanzane grandi

300 g di carne macinata di manzo

80 g di pane raffermo ammollato e strizzato

50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato

1 uovo

200 g di passata di pomodoro

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

30 g di olio extravergine d’oliva

Prezzemolo tritato

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Lavate le melanzane, dividetele a metà nel senso della lunghezza e svuotatele, conservando la polpa. Tritate quest’ultima e fatela rosolare con cipolla, aglio e olio. Unite la carne macinata e lasciatela insaporire, quindi aggiungete la passata di pomodoro e cuocete per circa 15 minuti. Togliete dal fuoco e incorporate il pane strizzato, il Parmigiano, l’uovo, il prezzemolo, sale e pepe. Riempite le melanzane con il composto, cospargete con altro Parmigiano e un filo d’olio. Cuocete in forno a 180 °C per circa 35 minuti, fino a ottenere una superficie ben dorata.

Varianti regionali

Sardegna – Pecorino Sardo al posto del Parmigiano, pane civraxiu, menta e talvolta carne mista di manzo e maiale.

Sicilia – Aggiunta di caciocavallo o primo sale, capperi, olive e talvolta uvetta.

Campania – Mozzarella o provola nel ripieno e abbondante salsa di pomodoro.

Puglia – Pecorino pugliese, pangrattato e profumo di menta.

Calabria – Ripieno più deciso con salumi locali, peperoncino e pecorino.

Basilicata – Pane raffermo, carne, formaggio e prezzemolo, con una gratinatura ricca.

Abruzzo e Molise – Carne di agnello o mista, pecorino e uova.

Lazio – Versione semplice con carne bovina, Parmigiano e pomodoro.

Toscana – Ripieno con carne, pane e Parmigiano, spesso aromatizzato con timo o maggiorana.

Liguria – Più leggere, con erbe aromatiche e talvolta olive taggiasche.

Emilia-Romagna – Carne mista, Parmigiano Reggiano e noce moscata.

Veneto e Friuli-Venezia Giulia – Versioni gratinate con carne e formaggio, meno diffuse ma presenti nella cucina familiare.

Questa è una delle ricette che meglio raccontano la cucina italiana: una base comune che ogni regione ha reinterpretato con i propri prodotti e la propria identità gastronomica.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista.