Cultura nel piatto
Melanzane ripiene di carne succulente ma leggere.
Valori nutrizionali (1 porzione) 395 kcal – Proteine 27 g – Carboidrati 15 g – Grassi 24 g
Ingredienti per 4 persone
2 melanzane grandi
300 g di carne macinata di manzo
80 g di pane raffermo ammollato e strizzato
50 g di Parmigiano Reggiano grattugiato
1 uovo
200 g di passata di pomodoro
1 cipolla
1 spicchio d’aglio
30 g di olio extravergine d’oliva
Prezzemolo tritato
Sale e pepe q.b.
Preparazione
Lavate le melanzane, dividetele a metà nel senso della lunghezza e svuotatele, conservando la polpa. Tritate quest’ultima e fatela rosolare con cipolla, aglio e olio. Unite la carne macinata e lasciatela insaporire, quindi aggiungete la passata di pomodoro e cuocete per circa 15 minuti. Togliete dal fuoco e incorporate il pane strizzato, il Parmigiano, l’uovo, il prezzemolo, sale e pepe. Riempite le melanzane con il composto, cospargete con altro Parmigiano e un filo d’olio. Cuocete in forno a 180 °C per circa 35 minuti, fino a ottenere una superficie ben dorata.
Varianti regionali
Sardegna – Pecorino Sardo al posto del Parmigiano, pane civraxiu, menta e talvolta carne mista di manzo e maiale.
Sicilia – Aggiunta di caciocavallo o primo sale, capperi, olive e talvolta uvetta.
Campania – Mozzarella o provola nel ripieno e abbondante salsa di pomodoro.
Puglia – Pecorino pugliese, pangrattato e profumo di menta.
Calabria – Ripieno più deciso con salumi locali, peperoncino e pecorino.
Basilicata – Pane raffermo, carne, formaggio e prezzemolo, con una gratinatura ricca.
Abruzzo e Molise – Carne di agnello o mista, pecorino e uova.
Lazio – Versione semplice con carne bovina, Parmigiano e pomodoro.
Toscana – Ripieno con carne, pane e Parmigiano, spesso aromatizzato con timo o maggiorana.
Liguria – Più leggere, con erbe aromatiche e talvolta olive taggiasche.
Emilia-Romagna – Carne mista, Parmigiano Reggiano e noce moscata.
Veneto e Friuli-Venezia Giulia – Versioni gratinate con carne e formaggio, meno diffuse ma presenti nella cucina familiare.
Questa è una delle ricette che meglio raccontano la cucina italiana: una base comune che ogni regione ha reinterpretato con i propri prodotti e la propria identità gastronomica.
A cura di Raffaella Aschieri
Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista.