Cultura nel piatto

Cozze Aglio e prezzemolo

Le cozze all’aglio e olio sono uno dei piatti più autentici della cucina marinara italiana. Nate nelle comunità di pescatori, celebrano la semplicità della tradizione mediterranea: pochi ingredienti, tutti capaci di esaltare il sapore intenso del mare. Dalla Puglia alla Sardegna, passando per Campania e Sicilia, questa preparazione rappresenta ancora oggi un simbolo della cucina di costa, dove il pescato del giorno incontra l’olio extravergine d’oliva, l’aglio e il profumo del prezzemolo.

Valori nutrizionali (1 porzione)

235 kcal

Proteine: 27,6 g

Carboidrati: 4,2 g

Grassi: 11,2 g

Ingredienti (1 persona)

Cozze fresche con guscio 500 g (circa 180 g di polpa)

Olio extravergine d’oliva 10 g

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo fresco q.b.

Pepe nero q.b.

Facoltativo: una spruzzata di succo di limone

Preparazione

Pulire accuratamente le cozze eliminando il bisso e le eventuali incrostazioni. In una padella ampia far dorare leggermente l’aglio nell’olio extravergine d’oliva. Unire le cozze, coprire con un coperchio e cuocere a fiamma vivace per 4-5 minuti, finché tutti i gusci si saranno aperti. Eliminare quelli rimasti chiusi, aggiungere abbondante prezzemolo tritato e una macinata di pepe. Servire subito ben calde, accompagnando con pane casereccio tostato per raccogliere il gustoso fondo di cottura. È un piatto leggero, ricco di proteine ad alto valore biologico, ferro e vitamina B12, perfetto come antipasto o secondo di mare.

La storia

Le cozze sono tra gli alimenti più antichi consumati dall’uomo. I loro gusci sono stati ritrovati in numerosi siti archeologici preistorici, testimonianza di un rapporto millenario tra le popolazioni costiere e questo prezioso mollusco. Già i Romani le apprezzavano molto: lo scrittore e gastronomo Marco Gavio Apicio le cita nel De re coquinaria, mentre l’erudito Sergio Orata è ricordato come uno dei primi allevatori di ostriche e molluschi del Mediterraneo.

La preparazione con aglio, olio e prezzemolo nasce invece dalla tradizione marinara del Sud Italia. Dopo il rientro dalla pesca, i pescatori cucinavano le cozze direttamente sulle barche o nei piccoli porti, utilizzando gli ingredienti sempre disponibili: olio extravergine d’oliva, aglio e prezzemolo. Era un piatto povero ma straordinariamente saporito, capace di valorizzare il gusto naturale del mare senza coprirlo.

Oggi le cozze all’aglio e olio sono diffuse in tutta Italia, con piccole varianti regionali: c’è chi aggiunge un goccio di vino bianco, chi un pizzico di peperoncino e chi conclude con qualche goccia di limone. Rimangono però uno dei simboli più autentici della cucina mediterranea, dove pochi ingredienti di qualità sono sufficienti per creare un piatto ricco di gusto e di storia.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma