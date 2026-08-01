È da poco prima delle 20 di ieri sera, momento della prima forte scossa, che il territorio fra Napoli e Pozzuoli è minato dal terremoto, dai disagi e dalla paura. Le scosse infatti non sembrano cessare e l’ultima più forte è stata registrata questa mattina all’alba, di magnitudo 3.1. Le scosse hanno continuerò ad allarmare i residenti per tutta la notte, dopo la prima appunto di ieri sera di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni.

Momenti difficili fatti di tanta paura ma anche danni disagi concreti, che le amministrazioni stanno cercando di gestire al meglio per tutelare la cittadinanza e le necessità delle famiglie coinvolte.

Secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, infatti, non solo si registrano gravi danni a strutture e case private, ma circa 300 persone sono attualmente sfollate mentre 26 sono ferite.

“Ci sono decine di appartamenti, di strutture che devono essere valutate, la situazione è decisamente seria”, ha fatto sapere il sindaco di Bacoli.

Foto da X

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