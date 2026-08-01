Trasporto pubblico, Cossa: “Dall’assessora Manca una notizia importante. Cade ogni equivoco: Sestu ha diritto a un servizio di tipo urbano”

Accolgo con grande favore le dichiarazioni dell’Assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca. Come mi aveva già detto, l’assessora conferma che ci sarà una ulteriore proroga dell’assetto esistente, ma la sua è una precisazione molto importante, perché significa che la Regione si rende conto della condizione di svantaggio in cui Sestu. Questo è esattamente l’obiettivo che mi proponevo.

Adesso aspettiamo di leggere il testo del disegno di legge annunciato dall’assessora Manca e gli atti conseguenti, ma il quadro è più chiaro.

La consultazione pubblica che abbiamo promosso per coinvolgere i cittadini in questa battaglia acquista ancora più valore. Servirà a raccogliere le indicazioni degli utenti sulle priorità del territorio, così da presentare alla Regione un documento organico con richieste sostenute dall’esperienza quotidiana di chi il servizio lo usa davvero.

Sestu non può svilupparsi senza un vero servizio di trasporto pubblico di tipo urbano (a frequenza), con collegamenti verso Cortexandra e la zona commerciale, i principali poli di studio, lavoro e servizi, una migliore integrazione con Cagliari e gli altri comuni e, soprattutto, l’introduzione del biglietto unico, per consentire ai cittadini di utilizzare autobus, treni e metropolitana con un solo titolo di viaggio.

Contiamo di portare le esigenze di Sestu già nella fase di discussione della legge. Sapremo dare un contributo utile sia al Consiglio regionale, sia nei successivi atti di attuazione che dovranno essere adottati dalla giunta regionale.