Cultura nel piatto

Spaghetti aglio, olio e peperoncino

Valori nutrizionali Per porzione

80 g di spaghetti – 365 kcal

Proteine: 10,9 g • Carboidrati: 58,3 g • Lipidi: 10,5 g

Ingredienti

Spaghetti 80 g

Olio extravergine di oliva 10 g

1 spicchio di aglio

Peperoncino q.b.

Prezzemolo fresco q.b.

Sale q.b.

Preparazione

Portare a ebollizione abbondante acqua, salarla e cuocere gli spaghetti al dente. Nel frattempo mondare l’aglio, affettarlo finemente e farlo dorare dolcemente nell’olio extravergine di oliva. Aggiungere un mestolino di acqua di cottura della pasta per creare un’emulsione. Scolare gli spaghetti e saltarli in padella con il condimento. Completare con peperoncino tritato e prezzemolo fresco. Servire immediatamente.

Un piatto semplice con una lunga storia

Gli spaghetti aglio, olio e peperoncino rappresentano una delle espressioni più autentiche della cucina italiana. Nati dalla tradizione contadina del Centro-Sud, in particolare tra Lazio, Abruzzo e Campania, dimostrano come pochi ingredienti di qualità possano dare vita a un piatto dal sapore intenso e inconfondibile.

Le loro origini risalgono a quando le famiglie preparavano un pasto nutriente con ciò che era sempre disponibile in dispensa: pasta secca, olio extravergine d’oliva e aglio. Il peperoncino, arrivato dalle Americhe nel XVI secolo, si diffuse rapidamente nel Meridione, diventando l’ingrediente capace di regalare carattere e vivacità a una ricetta già amatissima.

Oggi gli spaghetti aglio, olio e peperoncino sono considerati un simbolo della dieta mediterranea nella sua forma più essenziale: ingredienti semplici, preparazione veloce e valorizzazione delle materie prime. È anche uno dei piatti più celebri della cucina italiana nel mondo, spesso preparato come “spaghettata di mezzanotte”, tradizione conviviale che conclude feste e serate tra amici.

Un grande classico che dimostra come la vera ricchezza della cucina italiana non dipenda dalla complessità delle ricette, ma dall’armonia tra storia, cultura e sapori.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma