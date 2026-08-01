Cagliari, Esposito lascia il ritiro senza autorizzazione, esplode la rabbia dei tifosi: “Togli la maglia e vattene via”.Il giocatore vuole l’aumento e lascia nella notte il ritiro, non giocherà domani a Berlino. Il club valuta provvedimenti disciplinarti ma lo strappo è consumato. Diversa la versione del suo procuratore: “Esposito vuole qualche giorno di riposo, il ds del Cagliari Accardi è un pupazzo terrorizzato da Giulini”. Sullo sfondo soltanto una questione di soldi: esposito dopo un solo anno al Cagliari con 8 reti realizzate vuole l’adeguamento del contratto. L’accordo non c’è e ora sembra inevitabile un’altra dolorosa cessione dopo quella di Gaetano. Un Cagliari che dopo i mancati riscatti di diversi giocatori si ritrova con mezza squadra da rifare.