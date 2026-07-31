Cultura nel piatto
Bucatini con le sarde
Tradizione siciliana tra mare e profumo di finocchietto.
I bucatini con le sarde sono uno dei piatti simbolo della cucina siciliana, in particolare di Palermo.
La tradizione li fa risalire alla dominazione araba (IX-XI secolo), quando ingredienti come uvetta e zafferano entrarono nella gastronomia dell’isola fondendosi con il pescato locale.
Il finocchietto selvatico, raccolto spontaneamente nelle campagne siciliane, conferisce al piatto il suo inconfondibile profumo mediterraneo.
La ricetta rappresenta uno straordinario equilibrio tra sapori: la sapidità delle sarde e delle acciughe, la dolcezza dell’uva passa, la croccantezza dei pinoli e l’aroma intenso del finocchietto. La tradizione vuole che venga completata con una generosa spolverata di pangrattato tostato, chiamato affettuosamente “formaggio dei poveri”.
Valori nutrizionali (1 porzione)
Energia: 500 kcal
Proteine: 34,40 g
Carboidrati: 69,12 g
Grassi: 11,52 g
Ingredienti (1 porzione)
Bucatini 80 g
Sarde fresche 110 g
Finocchietto selvatico 15 g
Cipolla 10 g
Acciughe sotto sale 5 g
Pinoli q.b.
Uvetta q.b.
Zafferano q.b.
Olio extravergine d’oliva 5 g
Vino bianco 15 g
Estratto di pomodoro 10 g
Pangrattato tostato (facoltativo)
Preparazione
Pulire il finocchietto selvatico e lessarlo per circa 30 minuti in abbondante acqua salata, conservando l’acqua di cottura. Tritarlo grossolanamente e farlo insaporire con poco olio.
In un’altra padella fare appassire lentamente la cipolla tritata, unire le acciughe e l’estratto di pomodoro sciolto con il vino bianco e poca acqua di cottura, mescolando fino a ottenere una crema.
Aggiungere metà delle sarde, il finocchietto, l’uvetta, i pinoli e lo zafferano, lasciando cuocere dolcemente per circa 30 minuti.
Rosolare a parte le restanti sarde e farle asciugare su carta assorbente.
Lessare i bucatini nell’acqua del finocchietto, scolarli al dente e unirli al condimento. Completare con le sarde rosolate e, a piacere, con una spolverata di pangrattato tostato.
Un piatto che racconta la storia della Sicilia: l’incontro tra mare, campagna e culture diverse, trasformato in una delle ricette più rappresentative della cucina italiana.
A cura di Raffaella Aschieri
Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma