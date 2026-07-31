Una vita trascorsa insieme, fino all’ultimo respiro. Antonio Bettiol ed Emilia Colognoli, 81 e 76 anni, sono stati ritrovati senza vita nella loro casa di Sesto San Giovanni, periferia di Milano, nel giorno del loro 54esimo anniversario di matrimonio.

Secondo quanto emerso dalle testimonianze rilasciate dai vicini, i due coniugi non si vedevano da un paio di settimane.

Poi, l’abbaiare continuo dell’amatissimo bassotto e il forte odore proveniente dall’appartamento ha fatto sì che intervenissero i vigili del fuoco, poi la drammatica scoperta.

Antonio ed Emilia vengono descritti da tutti come gentili ed inseparabili, molto conosciuti e apprezzati da vicini e commercianti del quartiere.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Sesto San Giovanni e la Procura di Monza per stabilire le cause del decesso e ricostruire ciò che è accaduto nelle ultime ore di vita dei anziani.

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