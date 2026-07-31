Capoterra, cani, gatti e altri animali domestici lasciati, su balconi, terrazze o spazi esterni senza adeguati ripari: scatta l’ordinanza del sindaco. Come è già stato fatto per tutelare la salute dei lavoratori durante le ore più calde, “risulta altrettanto necessario intervenire con misure urgenti di prevenzione e tutela biologica per gli animali d’affezione”.

Ordinanza appena firmata dal primo cittadino Beniamino Garau: “L’esposizione prolungata, o anche temporanea nelle ore di massima insolazione, a temperature ambientali può provocare disidratazione, colpi di calore, insufficienze respiratorie gravi, sofferenze acute e la morte degli animali stessi; analogamente ad altre ordinanze sindacali adottate a livello nazionale e locale per limitare le attività lavorative all’aperto nei settori agricolo e dei cantieri edili nelle ore di maggiore esposizione al caldo” lo stesso vale per gli animali.

Le condizioni climatiche estive e le ricorrenti ondate di calore anomale costituiscono una

situazione eccezionale e potenzialmente pericolosa per l’incolumità psicofisica degli animali, per le quali occorre adottare misure immediate, cautelative e preventive a tutela della salute pubblica, dell’igiene urbana e del benessere animale sull’intero territorio comunale.

Dalle 11 alle 18 scatta il divieto di lasciare gli animali in spazi angusti, privi di acqua, i proprietari sono tenuti a provvedere a “un’idonea e strutturale protezione dal sole, dall’irraggiamento e dalle ondate di calore; una costante e ininterrotta disponibilità di acqua fresca in contenitori che non ne permettano il facile rovesciamento, posizionati rigorosamente all’ombra; condizioni igienico-sanitarie e ambientali pienamente compatibili con il benessere psicofisico dell’animale e con le sue caratteristiche etologiche;

un’adeguata e attiva custodia degli animali durante le proprie assenze, evitando di lasciarli incustoditi in ambienti vulnerabili ai picchi termici (compresi i veicoli a motore in sosta)”.

L’ordinanza è valida sino al 15 settembre .

Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Capoterra, le Forze dell’Ordine dello Stato presenti sul territorio, il Servizio Veterinario della competente ASL Cagliari 8 sono incaricati della vigilanza, dell’esecuzione e del rigoroso controllo del rispetto della ordinanza.