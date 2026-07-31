Dramma in queste ore a Verona. Una donna di 80 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Come riporta ANSA l’anziana, che sembra fosse affetta da una malattia degenerativa, sarebbe stata uccisa a coltellate dal figlio 52enne.

Secondo quanto ricostruito, a far scattare l’allarme sarebbero stati i vicini della signora, spaventati dalle urla. All’arrivo della polizia, la macabra scoperta. Il figlio della vittima è attualmente in stato di fermo ed è stato trasferito in questura per le procedure di rito.

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