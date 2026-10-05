Roberto Mancini rivoluziona ancora una volta la formazione , tornano titolari dal primo minuto i rossoblu Romano e Maldini.

Parte bene la nazionale azzurra che cerca di fare gioco attraverso il possesso palla e i lanci improvvisi per Scamacca e Vergara,turchi molto coperti si schierano a 5 in difesa.

Gli ospiti provano a uscire dal guscio e si rendono protagonisti di un’azione prolungata, insistita nei pressi dell’area Azzurra, la palla arriva a Simsir che calcia col destro dalla sinistra dell’area, ma la conclusione è murata.

Primo acuto della gara per gli azzurri con Scamacca che pero’ manda alto, ma dopo pochissimo arriva la prima occasione per gli ospiti al 13° con Kabak, risponde con sicurezza Donnarumma che si distende e respinge.

Due minuti dopo l’ Italia va in vantaggio l’ azione nasce dalla destra, grazie a Di Lorenzo che piazza il cross decisivo, palla ribattuta, l’attaccante si fionda su quel pallone e con un tiro forte di destro insacca sotto la traversa.Il vantaggio azzurro arriva nel momento migliore della Turchia che si fa apprezzare per la manovra corale di gioco.

Al 39° una buona palla lavorata da Vergara sposta il gioco da destra a sinistra, Ruggeri s’inserisce e calcia ma la palla viene deviata in calcio d’angolo.

Si va al riposo con gli azzurri in vantaggio per uno a zero.

Ad inizio ripresa azzurri con decisione in avanti,ma al 51°un pasticcio della difesa italiana fa venire i brividi , Simsir si dirige verso la porta sulla destra, Bastoni e Donnarumma si fermano, Di Lorenzo è in ritardo e il turco prova ad approfittarnema il suo dribbling è troppo esterno e viene chiuso sul fondo, in angolo.

Al minuto 55 Mancini cambia, dentro Kayode, Calafiori e Pio Esposito,fuori Ruggeri,Di Lorenzo e Scamacca.

Sei minuti dopo arriva il pareggio della Turchia,l’Italia pasticcia in difesa e subisce l’imbucata di Celik, in mezzo Elmali prova la deviazione, ma colpisce male, la palla carambola sul secondo palo verso Simsir che, tutto solo, la mette dentro.

Ma tre minuti dopo l’Italia torna in vantaggio, cross dalla tre quarti di destra di Barella, Calafiori la mette dentro di testa, tra le proteste dei turchi che hanno lamentato un fallo del difensore italiano al momento dello stacco.

Grande parata di Donnarumma, azione turca sulla destra, poi palla arretrata al limite per Yuksek che spara col destro ma il portiere azzurro salva gli azzurri.

All’87° Pio Esposito chiude l’incontro con la Turchia segnando la rete del 3-1, Bella giocata di Doumbia che salta l’uomo sulla destra e mette il cross basso al centro,il rossoblu Romano calcia subito e Pio la mette dentro.

Nel finale i turchi ci provano disperatamente ma l’ Italia non soffre piu’ di tanto.

Vincono gli azzurri per tre a uno,l’ Italia e’ seconda in classifica.