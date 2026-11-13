“Speriamo che Francesco Pio Esposito faccia ancora tanti gol, Gigi Riva è lì a 35 da una vita… Speriamo che qualcuno lo superi”. È stato diretto e senza giri di parole il CT della Nazionale Roberto Mancini, che nella conferenza stampa post Italia – Francia vinta dagli azzurri per 3 a 1 ha commentato la prestazione dell’ex rossoblù Esposito, accostato a Rombo Tuono, che segnò 35 gol in 42 presenze in Nazionale. Esposito è attualmente a 7 gol in 13 presenze. Sicuramente un ottimo risultato, ma le parole di Mancini hanno scatenato polemiche fra i tifosi rossoblù, per i quali Riva non è solo una leggenda ma storia della Sardegna e del calcio isolano.