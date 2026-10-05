Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 6 ottobre.

Tutta l’isola sarà interessata da una situazione di variabilità, con cieli irregolarmente nuvolosi e qualche schiarita. Non si escludono deboli precipitazioni locali, soprattutto sui settori centro-settentrionali. Le temperature saranno in calo rispetto ai giorni precedenti. I venti saranno generalmente deboli, con mari poco mossi o localmente mossi.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà tempo variabile con nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 22°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Sassari farà tempo variabile con nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge significative.

La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 19°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord-Nordest, deboli al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest.

Il mare sarà poco mosso.

A Oristano farà tempo variabile con nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata. Non sono previste piogge significative.

La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 20°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, deboli al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest.

Il mare sarà poco mosso.

A Nuoro farà tempo variabile con nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge significative.

La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 17°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est, deboli al pomeriggio e provenienti da Est.

Non sono previste allerte meteo.

Ci aspetta dunque un martedì variabile, con alternanza tra nubi e schiarite e temperature in calo, soprattutto nelle zone interne. Le massime raggiungeranno i 27°C nelle aree più miti dell’isola. I venti saranno generalmente deboli e i mari poco mossi, localmente mossi.

Curiosità sul mese di ottobre in Sardegna: è proprio in questo periodo che, dopo la lunga pausa estiva, la natura dell’isola torna a “respirare”. Con le prime piogge autunnali ricompaiono funghi ed erbe spontanee, i pascoli tornano a rinverdire e nelle campagne iniziano le attività legate alla raccolta delle olive e alla vendemmia tardiva. È uno dei mesi in cui il paesaggio sardo cambia più rapidamente, passando dai colori secchi dell’estate alle prime tonalità verdi dell’autunno.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba