Difendono la terra, l’ambiente, il territorio e la salute: da mesi il popolo si mobilita per cercare di impedire la realizzazione della maxi discarica di rifiuti speciali.

“Una luce nel buio: Is Urigus protegge la sua terra, il silenzio ha parlato più forte di mille grida. Abbiamo camminato insieme, fianco a fianco, uniti da un unico grande obiettivo: dire di no alla cava e alla discarica di Su Giri De Sa Murta. È stata una fiaccolata bellissima e profondamente partecipata” spiega un cittadino Sergio P.

“Una comunità che si è ritrovata unita, preoccupata ma determinata a difendere il proprio futuro e le proprie radici.

Il cammino è iniziato dopo la Santa Messa officiata da Don Antonio Mura, che con le sue parole ha dato forza ai nostri cuori. Da lì, un corteo di centinaia di persone ha illuminato la strada verso la cava Monserrato.

Quattro momenti per fermarsi, pensare e ribadire il valore del nostro territorio. L’arrivo al campo sportivo: qui, dopo la benedizione finale di Don Antonio, la parola è passata alla nostra Sindaca, che ha illustrato con chiarezza le strategie e i prossimi passi in vista della Conferenza dei Servizi.

Vogliamo dirlo con forza: la nostra comunità è semplicemente meravigliosa. Presente, laboriosa, silenziosa e partecipante. Is Urigus è un popolo colpito nell’intimo e nella sua storia, ma che non si arrende quando si tratta di proteggere ciò che ama.

Speriamo che questa grande mobilitazione serva a stimolare una decisione positiva per il nostro paese. Attendiamo da troppo tempo, ma ieri stasera abbiamo dimostrato che la nostra voce non può essere ignorata”.