*Scontro tra auto e moto a Villacidro: trentunenne trasportato in codice rosso al Brotzu

Nella giornata odierna, in località “Sa Spendula”, nel territorio comunale di Villacidro, si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolti un’autovettura e un motociclo da cross.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un’utilitaria condotta da un quarantanovenne del posto, per causa in corso di accertamento, è entrata in collisione con una moto guidata da un giovane trentunenne residente nel medesimo centro abitato. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’immediata attivazione dei soccorsi. Mentre gli occupanti dell’auto sono rimasti fortunatamente illesi, le condizioni del motociclista sono apparse subito critiche ai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Per garantire la massima tempestività delle cure, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto del giovane in codice rosso presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro per l’esecuzione dei rilievi planimetrici e la ricostruzione della dinamica. Nel corso degli accertamenti sulla regolarità dei veicoli e dei conducenti, i militari hanno riscontrato diverse violazioni al Codice della Strada.

Alla luce delle irregolarità emerse, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di entrambi i mezzi e alla contestazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, mentre è ancora in corso la ricostruzione della dinamica degli eventi. L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata di quanto accaduto e seguirà gli sviluppi sulle condizioni di salute del giovane ferito.

L’intervento odierno si inserisce nell’ambito della costante attività di prevenzione e controllo della circolazione stradale svolta dall’Arma dei Carabinieri in tutta la provincia, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli utenti della strada e di contrastare le condotte di guida irregolari che possono causare gravi incidenti.