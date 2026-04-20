Nel corso della nottata, i carabinieri della Compagnia di Carbonia hanno denunciato in stato di libertà un 25enne, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile di fuga a seguito di intimazione all’alt e guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’episodio ha avuto inizio lungo via Nazionale, dove i militari erano impegnati in un ordinario posto di controllo per garantire la sicurezza della circolazione stradale. Alla vista della pattuglia che gli ha intimato l’alt, il giovane, anziché arrestare la marcia, ha improvvisamente accelerato nel tentativo di sottrarsi alle verifiche, creando una situazione di evidente pericolo per l’incolumità di tutti gli utenti della strada. Ne è scaturito un breve inseguimento che si è concluso poco più avanti, all’altezza della rotatoria situata in prossimità della zona industriale. A causa dell’elevata velocità e dello stato di alterazione, il conducente ha perso il controllo della vettura, fuoriuscendo dalla sede stradale e schiantandosi contro alcuni manufatti e fioriere dell’arredo urbano, danneggiandoli.

Fortunatamente, nell’impatto non si sono registrati feriti.

I militari hanno messo in sicurezza l’area e soccorso il conducente, il quale ha mostrato sin da subito palesi sintomi di alterazione psicofisica. Sottoposto agli accertamenti etilometrici, il 25enne è risultato positivo con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti dalla legge. Alla luce delle gravi violazioni riscontrate, l’auto è stata sottoposta a sequestro e fermo amministrativo ai fini della confisca.