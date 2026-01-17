Ieri mattina si è svolta una riunione informativa per verificare attentamente l’evoluzione dell’evento meteo previsto: “Stiamo monitorando con attenzione l’evoluzione delle condizioni meteo previste soprattutto a inizio della prossima settimana” spiega il sindaco Beniamino Garau.

Le previsioni indicano la possibile formazione di una profonda area depressionaria sul Mediterraneo occidentale, con venti forti e persistenti di scirocco, precipitazioni diffuse e localmente abbondanti e un sensibile aumento del moto ondoso, con mareggiate anche molto forti lungo le coste meridionali ed orientali della Sardegna.

“La situazione è costantemente monitorata e, allo stato attuale, i modelli previsionali non indicano segnali di miglioramento, anzi confermano una possibile intensificazione dei fenomeni, in particolare tra lunedì e martedì, con mare in burrasca e piogge diffuse e localmente abbondanti”.

Oggi si procederà a una nuova valutazione “e metterò in atto tutte le misure e le ordinanze necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini.

Verosimilmente, le ordinanze verranno emanate nella giornata di domenica”.

Particolare attenzione sarà rivolta al mare in burrasca e agli spostamenti nel territorio comunale e verso Cagliari; alle piogge abbondanti e alle possibili criticità sul territorio; a eventuali chiusure di parchi, impianti sportivi e cimitero e soprattutto alle scuole, “per tutelare la sicurezza dei nostri bambini e ragazzi”.