È stato inaugurato oggi il nuovo skatepark di Monte Mixi, un impianto moderno e all’avanguardia destinato a diventare punto di riferimento per appassionati, giovani atleti e professionisti delle discipline urbane. A darne notizia è stato il sindaco Massimo Zedda, che ha condiviso sui suoi canali social immagini e riflessioni sull’importanza dell’opera per la città.

Lo skatepark nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio sicuro e attrezzato per praticare lo skateboarding, disciplina entrata recentemente nel programma olimpico, e per favorire la crescita di una comunità sportiva sempre più ampia e inclusiva. “Investire nello sport e nelle infrastrutture significa creare comunità, coesione sociale, spirito di squadra e opportunità per il futuro”, ha sottolineato il primo cittadino nel suo messaggio.

L’impianto è stato realizzato grazie a fondi comunali e si inserisce all’interno di un più ampio progetto di riqualificazione del villaggio sportivo di Monte Mixi, considerato un’area strategica per lo sviluppo delle attività sportive cittadine. Il piano complessivo prevede interventi già in corso al PalaPirastu e allo stadio di atletica Santoru, oltre a lavori programmati nelle piscine e nelle palestre comunali della zona.

Non solo: tra le opere previste figurano anche le nuove passerelle di collegamento tra Monte Mixi e il quartiere Sant’Elia, con l’obiettivo di rendere l’intera area più accessibile e integrata nel tessuto urbano.

L’inaugurazione dello skatepark rappresenta dunque un tassello importante nella visione dell’amministrazione, che punta a trasformare Cagliari in una vera e propria “palestra a cielo aperto”, capace di valorizzare tutte le discipline sportive. Un progetto che guarda ai giovani, alla qualità della vita e a una città sempre più dinamica e inclusiva.