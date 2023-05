Incidente sul lavoro a Serramanna, operaio perde l’equilibrio e cade a terra

Nell’impatto al suolo ha riportato diverse fratture e un trauma toracico. Per l’uomo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che lo ha trasportato al nosocomio di Cagliari Santissima Trinità. L’incidente è accaduto in via Nazionale: un cinquantenne, mentre era intento a eseguire dei lavori presso un’abitazione privata, è caduto dalla scala sulla quale si trovava. Un volo di circa di due metri e l’impatto con il suolo hanno fatto inizialmente temere il peggio: accorse immediatamente le unità di soccorso, si è deciso il trasferimento dell’uomo in ospedale con l’ausilio dell’elisoccorso che ha trasportato l’operaio a Cagliari. Gli sono state riscontrate diverse fratture, dalle informazioni emerse costole e un braccio hanno riportato le conseguenze peggiori, e un trauma toracico. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti oltre ai sanitari le forze dell’ordine locali.