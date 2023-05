La Sardegna illumina la pagina Disney con le luci e i colori della Sirenetta

È prossima a sbarcare nelle grandi sale cinematografiche di tutto il mondo la nuova Sirenetta che è approdata nelle coste del Nord Sardegna per immortalare la maggior parte delle scene che animeranno il film che prevede il boom ai botteghini. Hanno scelto come location principale proprio il borgo di Castelsardo dove attori e troupe si sono trasferiti per tre mesi: le acque cristalline, le calette caratteristiche dei luoghi, la sabbia fine, candida e incontaminata hanno convinto gli addetti ai lavori che il colossal doveva prender vita proprio tra le onde di Rena di Matteo nella zona di Santa Teresa Gallura, Cala Moresca, Golfo Aranci e nella spiaggia di Rena Majore a Aglientu che ha ospitato la scena in cui la Sirenetta salva il principe Eric ed emerge dall’acqua. “Un mare di emozioni per questo travolgente spettacolo di luci a dispendio energetico minimo, per la prima volta in Europa realizzato con proiezioni da oltre 700 mt di distanza. Castelsardo (Sardegna)” si legge nella pagina Disney. Un riconoscimento importante per tutta l’Isola, ammirata e apprezzata a livello mondiale anche per le meraviglie che la natura ha creato.