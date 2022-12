Inaugurato l’albero di Natale a Sarroch

Non un semplice albero di Natale quello inaugurato qualche giorno fa, bensì il simbolo della coesione sociale in questo difficile momento di crisi. Tante luci ma soprattutto i lavori che i bimbi del paese hanno realizzato durante i laboratori dedicati interamente a questo evento. Un lavoro di squadra, insomma, per far vivere la magia delle feste e riscoprire il simbolo del Natale dopo gli anni difficili della pandemia.

“Lo spirito natalizio è un vero sentimento di condivisione con il prossimo, insieme al quale ci si prepara alla magia del Natale” comunica il Comune.

“Ed è proprio con questo spirito che i bambini hanno addobbato l’albero di Natale in Piazza Repubblica. È stata una gioia poterli vedere emozionati, mentre si divertivano ad appendere le decorazioni portate da casa o realizzate durante i laboratori di Natale al Centro di aggregazione sociale.

Uno spirito che è stato condiviso anche dalla Rete Territoriale di Sarroch, composta dalle diverse imprese del nostro territorio, che ringraziamo per aver donato l’albero”.

Tanta spiritualità insomma, e partecipazione sentita: piccoli gesti che scaldano il cuore e rievocano il vero significato di questo periodo.