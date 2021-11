In giro con la marjiuana, il deposito a casa sua: arrestato un 20enne di Quartu

Gli agenti della Volante e del Commissariato di Quartu Sant’Elena, durante un servizio di prevenzione sul litorale quartese, hanno fermato per un controllo nella locale via S’Oru e Mari un giovane di 20 anni che è stato trovato in possesso di circa 6 grammi di marjuana. Il controllo è stato esteso anche all’abitazione del ragazzo dove i poliziotti hanno trovato altri 95 grammi di marjuana e 31 piante di canapa indiana in essicazione. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nell’udienza di convalida il giudice ha fissato una nuova udienza avendo il difensore richiesto i termini a difesa