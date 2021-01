“Il sindaco Truzzu manda via l’assessore Spano, ma dov è il curriculum di Tack della Lega?”

Come un fulmine a ciel sereno : il Sindaco Truzzu caccia ( così titola

Castedduonline la notizia) l’ Assessore Paolo Spano ,uomo della Lega,

e nomina al suo posto l’avvocato Tack, altro esponente della Lega.

Due note di rilievo : la prima, non é stata data alcuna motivazione,

aldilà delle parole di commiato, ci mancherebbe altro ! , e ciò lascia

perplessi i più. Vedremo cosa ci farà scoprire il dibattito in

Consiglio Comunale, quando verrà portato l’argomento. La seconda:

per ragione di privacy, il decreto di nomina rimanda ad un allegato

misterioso la conoscenza pubblica delle caratteristiche politiche,

culturali, amministrative e professionali del neo Assessore. Mentre

non ci interessano, per il momento , le ragioni della cacciata di

Spano ( che si era dovuto dimettere anche da consigliere), non si

capisce perché non si sia voluto rendere pubblico e doverosamente il

curriculum dell’ Avv. Tack, peraltro obbligatorio nell’assumere

incarichi pubblici. Che sia l’inizio di una latente crisi politica

prima ancora del giro di boa della consiliatura? Intanto, all’interno

della Lega cagliaritana cresce il malcontento tra quanti si sono

impegnati per farla affermare a livello comunale, tenuti all’oscuro

delle ragioni per le quali è stato silurato Paolo Spano che, bene

ricordarlo, era stato il primo degli eletti con i suoi 211 voti e che

si era dovuto dimettere dalla carica di consigliere al momento della

nomina ad Assessore. E’ noto che l’assetto organizzativo della Lega in

Sardegna non ha una composizione ben individuabile , tanto che dal

suo apparire nell’Isola è sempre sotto ” Commissario” e non c’è

nessuna sede di riferimento, se non personale. Il primo colpo nella

Giunta municipale di Cagliari è il preludio ad un “redde rationem”

anche a livello regionale ?

Marcello Roberto Marchi